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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفض التهجير | السيسي: ثوابت مصر راسخة تجاه القضية الفلسطينية لحماية أمننا القومي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطنيين من أرضيهم إلى سيناء أو اي مكان أخر كان واضحا حفاظا على القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن مصر تواصل العمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تواصل دفع جهود إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطنيون على حقوقهم المشروعة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن ثوابت مصر راسخة إزاء القضية الفلسطنية تهدف إلى إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها.

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