الرئيس السيسي: موقفنا واضح ورافض تماما لأى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الموقف المصري الواضح الرافض تماما لأى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو من أى مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية أمن مصر القومي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم للاحتفال بعيد تحرير سيناء: “موقفنا ثابت لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وكل هذا يشكل الروابط الراسخة التي تحرص مصر على تحقيقها والأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة”.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الحرب من أجل تحرير سيناء كانت واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب لتطهيرها من الإرهاب، وتابع: “اليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة للصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران فى إطار مشروع قومي ضخم”.