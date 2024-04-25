السيسي: حرب تطهير سيناء من الإرهاب والعمل على تنميتها واجب وطني مقدس

كانت الحرب من أجل تحريرها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب من أجل تطهير سيناء من الإرهاب والعمل على تنميتها واجب وطني مقدس كما كانت الحرب من أجل تحريرها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن سيناء تشهد اليوم جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تحقيق التنمية في سيناء في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن.

قدم الرئيس السيسي، التحية والأحترام لمن ضحوا لبقاء وصمود الوطن وكانت دمائهم نهرا أرتوت به رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب.