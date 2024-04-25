السيسي: ذكرى تحرير سيناء تعكس قوة الإرادة المصرية لاسترداد كل شبر من أرضنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة”.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة. إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا".

وتابع: “نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة”.

وأوضح أن “تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته”.

واستطرد: “فلنجعل من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم.. تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر”.