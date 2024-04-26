هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي، غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» من المتوقع أن يدخل مارسيل كولر مباراة مازيمبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق " أفشة"

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو "رضا سليم"، وسام أبو علي "كهربا"

