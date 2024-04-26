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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا

صدى البلد

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، إن أمطارًا أعلى من معدلاتها الطبيعية (140%)، تسقط على المنطقة الاستوائية في شرق إفريقيا، التي تمثل 15% من إيراد نهر النيل السنوي، وأهمها بحيرة فيكتوريا.

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 ارتباط علمي بين ظاهرة النينيو في المحيط الهادي وهطول الأمطار في شرق إفريقيا

وأضاف الدكتور عباس شراقي في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك"، أن الأمطار ستستمر حتى نهاية مايو المقبل، موضحاً: "وصل منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى له 1136.81 م مثلما حدث في مايو 2020، ومن المتوقع الوصول إلى رقم قياسي جديد خلال الأيام القادمة، ويوجد ارتباط علمي بين ظاهرة النينيو في المحيط الهادي وهطول الأمطار في شرق إفريقيا".

وبحيرة فيكتوريا هي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في أفريقيا كما أنها أكبر بحيرة استوائية في العالم. تبلغ مساحتها 68870 كم مربع وقد أدى تشييد سد شلالات أوين على النيل في عامي 1949 و1954 بسبب ارتفاع مستوى منسوب المياه في البحيرة بمعدل 90 سم إلى ارتفاع 1135 م فوق سطح البحر. ويبلغ عمق أعمق نقطة في البحيرة 82 م وتعد بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العظمى الأفريقية وتطل عليها ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا كما تضم البحيرة حوالي 3000 جزيرة أصبح بعضها وجهة للسياح.

جدير بالذكر أن  نهر النيل الأبيض ينبع من بحيرة فيكتوريا، وكان أول من تكلم عن هذه الحقيقة الرحالة العربي الإدريسي حوالي 1160 م والذي خلف خريطة دقيقة للبحيرة.

وتابع الدكتور عباس شراقي أن السلطات التنزانية أعلنت أن أكثر من 155 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأن نحو 200 ألف شخص وأكثر من 51 ألف أسرة تضرروا من السيول والفيضانات، كما اجتاحت أمطار غزيرة كينيا وبوروندي المجاورتين، وفي بوروندي، أدت الأمطار الغزيرة إلى نزوح ما يقرب من 100 ألف شخص، وأن أكثر من 10 أشخاص لقوا حتفهم في كينيا هذا الأسبوع، ليصل عدد القتلى إلى 45 شخصاً على الأقل منذ بدء موسم الأمطار الحالي في مارس الماضي.

وأعلنت مصر على لسان وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، انتهاء مفاوضات سد النهضة بين دولة منبع نهر النيل إثيوبيا، ودولتي المصب مصر والسودان، مؤكداً أن استمرار المفاوضات بشكلها الحالي مضيعة للوقت.

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