خبير يكشف ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا ويقترب من تحقيق رقم قياسي

قال للدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن حالة الأمطار حاليا على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) تسجل معدلات مرتفعة كما حدث فى الموسم الماضى الأصغر (أكتوبر- ديسمبر 2023) موسم الأمطار الحالى (مارس - مايو 2024) هو الرئيسى، وتمد المنطقة الاستوائية نهر النيل بحوالى 15% من الايراد السنوى.

وأضاف شراقي لصدى البلد أن منسوب بحيرة فيكتوريا 1136.79 م، وباقى 2 سم فقط للوصول إلى الرقم القياسى السابق 1136.81 م فى 17 مايو 2020، كل سنتيمتر زيادة فى منسوب بحيرة فيكتوريا يقابله 690 مليون م3 نظرا لاتساع مساحة سطح البحيرة 69 ألف كم2، ومتوسط عمق 40م، وهى أكبر بحيرة فى أفريقيا وثانى أكبر بحيرات العالم بعد بحيرة سوبيريور بأمريكا الشمالية.

وتابع أنه من المتوقع أن يتعدى ذلك المنسوب خاصة وأن موسم الأمطار مازال مستمرا حتى نهاية مايو القادم، ويأتى ذلك وفقا للتنبؤات السابقة لمركز تنبؤات المناخ IGAD وتطبيقاته لشرق أفريقيا (ICPAC).

وأشار إلى أن زيادة الأمطار فى المنطقة الاستوائية غالبا مايعقبها زيادة أيضا على الهضبة الاثيوبية التى تساهم بحوالى 85% من ايراد نهر النيل السنوى، من خلال 3 أنهار رئيسية النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة.

وأوضح أن النظام المطرى فريد فى منابع النيل، حيث يضمن وجود المياه طوال العام فى نهر النيل، موسمين أمطار فى المنطقة الاستوائية (أكتوبر - ديسمبر)، (مارس - مايو)، يعقبهما موسم جفاف (يوليو - سبتمبر) هو موسم الأمطار فى إثيوبيا.