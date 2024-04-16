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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. قرار هام بشأن حظر التجوال في ولاية النيل الأبيض

ارشيفي
ارشيفي

 أصدر والي ولاية النيل الأبيض السودانية المكلف قراراً  بتعديل فترة حظر التجوال داخل الولاية ليصير الحظر نافذًا من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا.

وميدانيا؛ أطلق الجيش السوداني في وقت سابق  عملية لاستعادة السيطرة على ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم عبر 5 محاور.

ونقلت وسائل سوجاتية عن مصادر  إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على محلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة من ميليشيا الدعم السريع التي سيطرت على الولاية المتاخمة للخرطوم في ديسمبر الماضي.

وذكرت أن هذه العملية العسكرية تعتبر من أكبر العمليات البرية التي تشهدها الحرب الدائرة منذ 15 أبريل.

وأكدت أن العمليات العسكرية نشطت في كل المحاور وذلك ضمن خطة يشرف عليها رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة دمرت عددا من المركبات القتالية باستخدام الطيران والمسيرات والدبابات.

وقدرت مصادر مطلعة القوة المكلفة حاليا باستعادة السيطرة على الجزيرة بنحو 40 ألف مقاتل مزودين بمختلف أنواع الأسلحة وتساندهم المسيرات والطيران الحربي

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