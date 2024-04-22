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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة سارة بشأن الأمطار على منابع النيل

صدى البلد

أكد عباس شراقي أستاذ الموارد المائية، أنه هناك موسم أمطار حاليا على الهضبة الاستوائية وهي تسهم بـ 15 % من مياه نهر النيل.

 

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وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "الأمطار في الوقت الحالي اعلى من المتوسط الطبيعي في بحيرة فيكتوريا".

 

وأضاف عباس شراقي:" طالما هناك ارتفاع في معدل الأمطار على الهضبة الاستوائية يكون هناك احتمالية كبيرة لزيادة كميات الأمطار على الهضبة الأثيوبية التي نحصل منها على 85% من مياه نهر النيل ".

وتابع عباس شراقي:" هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية للحفاظ على الأمن المائي المصري ".

واكمل عباس شراقي:" مصر قامت بافتتاح محطات تحلية مياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها ".

أستاذ سد النهضة مصر اثيوبيا اخبار التوك شو

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