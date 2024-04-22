أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة سارة بشأن الأمطار على منابع النيل

أكد عباس شراقي أستاذ الموارد المائية، أنه هناك موسم أمطار حاليا على الهضبة الاستوائية وهي تسهم بـ 15 % من مياه نهر النيل.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "الأمطار في الوقت الحالي اعلى من المتوسط الطبيعي في بحيرة فيكتوريا".

وأضاف عباس شراقي:" طالما هناك ارتفاع في معدل الأمطار على الهضبة الاستوائية يكون هناك احتمالية كبيرة لزيادة كميات الأمطار على الهضبة الأثيوبية التي نحصل منها على 85% من مياه نهر النيل ".

وتابع عباس شراقي:" هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية للحفاظ على الأمن المائي المصري ".

واكمل عباس شراقي:" مصر قامت بافتتاح محطات تحلية مياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها ".