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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم أشرف عبد الغفور: بابا كان سند كل الناس وعلمنا الاحترام والتقدير

صدى البلد

قالت ريم أشرف عبد الغفور في لقاء خاص لصدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي " بابا الحمد لله شوفت محبة الناس له و التقدير له و سعيدة جدا بتكريمه ، علم ناس كتير في الفن كان أستاذ في اللغة العربية و بارع في الفن.

استطردت  ريم  أشرف عبدالغفور: "أبويا سند للدنيا كلها مش بس لأولاده بس، مفيش حد عرف أشرف عبدالغفور غير لما أستند عليه" .

وأضافت ريم أشرف عبد الغفور بحب كل الأعمال كان فيها تنوع في الأدوار و لكن كنت أفضل الشخصيات القوية اكثر من شخصية الطيب في بعض الأعمال و لكنه برع في كل الأعمال 
و اختتمت ريم أشرف عبد الغفور بابا زرع فينا الأخلاق و أن الإنسان لازم يكون محترم يعيش محترم ويتوفى محترم، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب وإن شاء الله في أفضل مكان في الجنة إن شاء الله .

وقد  أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء  الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: القديرات: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، الفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير وأحمد  إسماعيل، والفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال.

 

 

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