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تعليم

نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة

الخميس 21/مارس/2019 - 02:56 م
ماجد نجم رئيس جامعة
ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كريم ناصر
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 52 بمدينة شرم الشيخ والذي تقيمه جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت أولى جلسات المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حيث رحب برؤساء الجامعات المصرية والعربية، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تتشرف باستضافة أعمال هذه الدورة للمرة الثانية بعد مرور 14 عاما حيث كانت المرة الأولى عام 2005.

ولفت إلى الدور المهم والحيوي الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية منذ تأسيسه عام 1964 في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم العربي وذلك من خلال الأنشطة المتعددة والمتنوعة لمختلف القضايا ذات الصلة بجودة التعليم والشئون المجتمعية المختلفة.

وأكد "نجم" أن الجامعات المصرية والعربية بتخصصاتها العلمية والإنسانية المختلفة يجب أن تكون منبرًا للمعرفة وبيتا للخبرة ومحفزا للعقول المبتكرة المبدعة وراعيه لها، وأن تعمل على مواجهة الحملات الفكرية المضللة التي يتعرض لها الشباب.

وأشار إلى أن اتحاد الجامعات العربية تقع عليه مسئولية كبيرة لمتابعة ورصد معايير الجودة، وتوفير قواعد بيانات للجامعات بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشروعات في مجالات التنمية.

وقدم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمهم القوي والمؤثر للمؤتمر وكذلك الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورؤساء الجامعات المصرية والخاصة ورؤساء الجامعات العربية ورئيس مدينة شرم الشيخ واللجنة المنظمة للمؤتمر من جامعة حلوان.

وأشار عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية إلي أن المؤتمر يناقش كافة أعمال الأمانة العامة للاتحاد، ويبحث المؤتمر الخطط والبرامج العلمية والأكاديمية والادارية التي تنفذها الأمانة العامة للاتحاد، ويتضمن المؤتمر بحث عضوية الجامعات التي ترغب بالانضمام لمظلته، إضافة إلى أنشطة وفعاليات المجالس والمراكز والجمعيات العلمية التابعة للاتحاد .كما أشار سيادته إلى العديد من الاتفاقيات التي ابرمها اتحاد الجامعات العربية على سبيل المثال مشروع الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي

ورحب عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالضيوف من الجامعات العربية والمصرية وألقي كلمة نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وتحدث خلالها عن مجالات التعليم والتعلم والتى أصبحت تتمتع الآن بقدر عال من الديناميكية والتغيير ومن هذا المنطلق فقد أدركت الدول العربية أهمية مراجعة أوضاع التعليم وتطويره في كافة القطاعات والمجالات، ولذلك تم عقد المؤتمرات والندوات لتطوير التعليم وطرحت العديد من المشاريع الاصلاحية للنهوض بالتعليم.

وأضاف "عدلي "، أنه من أجل ذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم في مصر إدراكا منه بأهمية التعليم كقاطرة للتنمية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند رؤية المعمار التعليمي الجديد على أربعة أعمدة وهي التعليم بهدف بناء القدرة الشاملة وتكوين الشخصية، والتعليم من أجل العمل والممارسة الحياتية للمساهمة في تحقيق الانتاجية العالية والعمل ضمن المجتمع البشري، والتعليم من أجل التعايش المشترك وفهم المجتمع الإنساني ككل و قيم المواطنة، والتعليم بهدف بناء الشخصية الإنسانية وتنمية الفرد وإعطائه الحق في ممارسة حقوقه.

وتتناول جلسات المؤتمر مناقشة العديد من المشروعات المطروحة منها مشروع مُعامل التأثير العربي، ومشروع تصنيف الجامعات العربية، ومشروع إنشاء المركز العربي للمؤهلات، ومشروع اتفاقية السيفير لنشر الأبحاث العلمية، ومشروعات التعاون بين الاتحاد والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

وتتضمن فعاليات جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وطرق توسيع قنوات الاتصال بين الجامعات والمؤسسات هذا بالإضافة الى التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، وتوسيع قنوات الاتصال مع الجامعات المشاركة.
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة
نجم: الجامعات المصرية والعربية يقع على عاتقها مواجهة الحملات الفكرية المضللة

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