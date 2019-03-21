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مرأة

هاني الناظر: احترسوا من الشاي الساخن لهذا السبب الخطير

الخميس 21/مارس/2019 - 02:52 م
شاي ساخن
شاي ساخن
رشا عوني
حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، من تناول الشاي أو أي مشروب آخر وهو ساخن جدًا، مؤكدًا أن دراسة طبية حديثة أثبتت أن هذا الأمر يصيب بسرطان المريء، ونصح بضرورة ترك الشاي يبرد وتنخفض درجة حرارته.

وكتب هاني الناظر، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "لا تشربوا الشاي أو أي مشروب آخر وهو ساخن جدًا فقد أظهرت نتائج دراسة طبية علمية حديثة أن هذا يؤدي الى الإصابة بسرطان المريء بشكل كبير، وذلك بسبب التأثير الضار للحرارة المرتفعة على خلايا الأغشية المخاطية".

وتابع الناظر: "ينصح بترك الشاي حتى يبرد قليلا وتنخفض درجة حرارته عن درجة ٦٠ درجة مئوية تقريبا ثم يتم تناوله بأمان، ومن ناحية أخرى وعكس ما تردده الإشاعات فإن العلماء ينصحون بإضافة معلقة صغيرة باردة من اللبن الحليب للشاي الساخن فتقلل حرارته، وبذلك تمنع خطورة الإصابة بالسرطان، وهنا نؤكد أن تناول القهوة أو الشاي باللبن علميا يحمي من الإصابة بالسرطان".
هاني الناظر: احترسوا من الشاي الساخن لهذا السبب الخطير

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