شعبان عبد الرحيم يكشف عن اسمه الحقيقى

كشف الفنان شعبان عبدالرحيم عن سر غيابه لفترة طويلة عن السينما والكثير من تفاصيل حياته الفنية والشخصية في حوار مع صبري زكي، على راديو إينرجي ببرنامج "قول ياكبير".



وقال شعبولا: اسمي الحقيقي "قاسم".. ولكن اسم "شعبان" بسبب ولادتي في شهر شعبان، وأحببت أن أعمل لنفسي خطا مختلفا في الغناء وأمشي عليه وهذا سبب بقاء إيييييييييييه" في كل الأغاني.



أضاف: لم يكن لدي فكرة عن"الراكور" أثناء تصوير فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" وذهبت التصوير مرة حالق شعري واستغربت لما المخرج داوود عبد السيد سألني "حلقته ليه؟".



وتابع "لكي أعود للسينما أحتاج لعمل في نفس مستوى "مواطن ومخبر وحرامي"، والأفلام المعروضة حاليًا لا تنال إعجابي، وأغنية "كداب يا خيشة" كانت السبب في الكثير من المشاكل التي تعرضت لها.



وقال: كنت أتمني وجود والدتي ووالدي الآن ليرون نجاحي وشهرتي، وأتناقش في الكثير من الأمور مع الشاعر إسلام خليل لخروج الأغاني بشكل جيد.



وتابع: اسعي لكي يكون في كل أغنية هدف وقضية محددة تفيد الناس، ولا اعرف الكتابة لذلك لا أرد على من يحدثني على فيس بوك وأنا من عشاق أم كلثوم.