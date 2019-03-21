قيامة أرطغرل يواصل تصدره نسب المشاهدة

تصدر مسلسل قيامة ارطغرل نسب المشاهدة أمس الاول الأربعاء 20 مارس بحسب تقربر المشاهدة التى يصدر عن موقع gecce التركي.



بينما جاء في المركز الثاني مسلسل البحر الاسود والذي حقق نجاحا كبيرا في عدد من الدول العربية ايضًا ، اما المركز الثالث فكان من نصيب مسلسل الغراب بينما جاء بالمركز الرابع الناجون ،واحتل مسلسل اليمين المركز الخامس.



