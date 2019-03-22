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برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. عبد العال يرد على القنوات المشبوهة: حوار التعديلات الدستورية منفتح على الجميع.. ومميش للنواب: إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر نهاية العام

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسى

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