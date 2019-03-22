نشرة أخبار البرلمان.. عبد العال يرد على القنوات المشبوهة: حوار التعديلات الدستورية منفتح على الجميع.. ومميش للنواب: إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر نهاية العام

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الخميس 21 مارس:
رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق
مميش للنواب: إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر نهاية العام
عبد العال يرد على القنوات المشبوهة: حوار التعديلات الدستورية منفتح على الجميع
أشرف مرعي: التعديلات الدستورية تعزز مكانة ذوي القدرات فى مصر
عبدالعال لـ نقيب المحامين: في 2014 كان دستور الضرورة والآن يحتاج التعديلات
رئيس النواب يطالب ممثلي النقابات بالحوار وطرح الآراء بشأن التعديلات الدستورية
نقيب الأطباء البيطريين: التعديلات الدستورية تدعم استقرار الدولة
برلماني يضع روشتة لإصلاح منظومة الأجور
متحدث البرلمان: قرار الرئيس بسحب استشكال الحكومة على حكم علاوات المعاشات تاريخي
أبو حامد: تطبيق العدالة الاجتماعية محور اهتمام الرئيس السيسى