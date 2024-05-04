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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويراهن على عودة ترامب

نتنياهو
نتنياهو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويراهن على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "من وجهة إسرائيل، فهي لا تريد أن تتعهد الآن أو تضمن للولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق نار دائم، وحتى الولايات المتحدة الإمريكية لا تميل إلى فكرة وقف إطلاق النار الآن، ونتنياهو بيلعب بورقة الوقت على الأقل حتى نوفمبر القادم.


وأشار إلى أن يوم 5 نوفمبر القادم، تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية، وتغير كل مجلس النواب بكامل أعضائه وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وبالتالي رئيس الوزارء الإسرائيلي يراهن على الوقت لأن هناك فرصة لعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلي البيت الأبيض، خاصة أنه أقرب له بشكل كبير، ولا ننكر أن إسرائيل حققت في عهد " ترامب" أغلب أهدافها الاستراتيجية حتى أن إدارة " ترامب" اعترفت بحق إسرائيل في الوصول إلي "أغور" نهر الأردن، وأيضًا اعترفت أمريكا بالسيادة الإسرائيلة على هضبة الجولان، كما نقلت السفارة الأمريكية إلي القدس.  

 

ولفت الى أن خطة السلام الذي طرحت في 2020، والمُطلق عليها صفقة القرن، هذه الخطة الذي وضعها كان نتنياهو وسفيره في ذلك الوقت في واشنطن والذي يشغل منصب الأن وزير الشئون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية .

    
وتابع:"وفي حالة أذا عاد " ترامب" في 5 نوفمبر هذه الخطة سوف تُنفذ على الأرض، وهذه الخطة، ما سمي في ذلك الوقت بـ " السلام الاقتصادي"".

نتنياهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب إسرائيل

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