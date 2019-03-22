ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

خريطة التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:59 ص
شارع جامعة الدول
شارع جامعة الدول العربية
ندي حمودة - أحمد مهدي
يشهد شارع جامعة الدول العربية، تحويلات مرورية فى إطار أعمال إنشاء مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويشهد شارع جامعة الدول العربية غلق جزئى فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر ، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف ، بطول 250 مترا وعرض 15 مترا متغير الأبعاد ، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من يوم الجمعة الموافق 15/3/2019 .

كما يشهد الشارع تحويلات مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر، فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا، بداية من شارع جامعة الدول العربية، مع شارع محى الدين أبوالعز، حتى دوران البرج الإدارى، فى اتجاه ميدان النصر، وذلك اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير، ولمدة ثلاثة أعوام.

ويتوجب على القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر: الاتجاه القادم من شارع السودان، الدخول يسارًا باتجاه الجزيرة الوسطى، بشارع جامعة الدول العربية، بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب، مما يقرب من 50 مترا، واستكمال السير فى الاتجاه المقابل، للقادم من ميدان النصر، باتجاه شارع السودان، وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين، وذلك بداية من منطقة التحويلة، من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز، مع شارع جامعة الدول العربية، حتى فتحة دوران البرج الإدارى، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى، من فتحة دوران البرج الإدارى، باتجاه ميدان النصر.

والقادم من اتجاه النصر فى اتجاه شارع شهاب وشارع السودان: السير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة، وصولًا لشارع شهاب يمينًا، أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه.

أما القادم من شارع محى الدين أبوالعز، باتجاه ميدان النصر: يتم الدخول يمينًا "اتجاه إجبارى" فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية، المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.

ترشيحاتنا

9 قرارات نارية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ولادة طفل سوبر مان

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم.. تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول الدراسية.. ومستوى الطلاب في مصر أضعف من نظرائهم في إندونيسيا واليابان.. محظوظون بوجود القيادة السياسية الحالية.. فيديو

نيابة أكتوبر تستعلم عن الحالة الصحية لفتاة سقطت أثناء محاولة الهروب من المبنى

نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. فيديو

هاني شاكر: شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر.. فيديو

وفاء عامر تروي موقفا طريفا لشقيقتها آيتن وقت حدوث الزلزال.. فيديو

سيدة تجبر حماتها على الاستحمام قبل الاقتراب من حفيدها لهذا السبب

تعرف على قيمة مستحقات أصحاب المعاشات.. فيديو

أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور

فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

تظاهرات في عدد من المدن الألمانية ضد العنصرية والعداء للإسلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو
رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟