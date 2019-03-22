خريطة التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية

يشهد شارع جامعة الدول العربية، تحويلات مرورية فى إطار أعمال إنشاء مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.



ويشهد شارع جامعة الدول العربية غلق جزئى فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر ، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف ، بطول 250 مترا وعرض 15 مترا متغير الأبعاد ، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من يوم الجمعة الموافق 15/3/2019 .



كما يشهد الشارع تحويلات مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر، فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا، بداية من شارع جامعة الدول العربية، مع شارع محى الدين أبوالعز، حتى دوران البرج الإدارى، فى اتجاه ميدان النصر، وذلك اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير، ولمدة ثلاثة أعوام.



ويتوجب على القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر: الاتجاه القادم من شارع السودان، الدخول يسارًا باتجاه الجزيرة الوسطى، بشارع جامعة الدول العربية، بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب، مما يقرب من 50 مترا، واستكمال السير فى الاتجاه المقابل، للقادم من ميدان النصر، باتجاه شارع السودان، وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين، وذلك بداية من منطقة التحويلة، من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز، مع شارع جامعة الدول العربية، حتى فتحة دوران البرج الإدارى، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى، من فتحة دوران البرج الإدارى، باتجاه ميدان النصر.



والقادم من اتجاه النصر فى اتجاه شارع شهاب وشارع السودان: السير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة، وصولًا لشارع شهاب يمينًا، أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه.



أما القادم من شارع محى الدين أبوالعز، باتجاه ميدان النصر: يتم الدخول يمينًا "اتجاه إجبارى" فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية، المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.