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هاني شاكر: شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 11:43 م
هاني شاكر _ شيرين
هاني شاكر _ شيرين عبد الوهاب
عبد الخالق صلاح
قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن المطربة شيرين شوهت صورة البلد الجميلة، مضيفا: "قلتلها آخر مرة في التحقيق بعد كلمة البلهارسيا عشان خاطري اطلعي غني بدون ما تتكلمي في السياسة".

وأضاف "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن النقابة قررت وقف شيرين وفتح تحقيق عاجل معها الأربعاء المقبل.

وتابع: "سفارة المصريين في البحرين تلقت شكاوى كثيرة جدا من تصريحات شيرين المسيئة التي أعطت فرصة للآخرين الاصطياد في الماء العكرة".

واستطرد: "حسام حبيب زوج شيرين قال إنها قالت ولكنها لم تقصد المعنى الذي تم تداوله بكثرة على السوشيال ميديا".

وأضاف: "شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر، وقرار وقفها سارٍ لحين سماع أقوالها".

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