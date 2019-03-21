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جمال العدل يكشف تفاصيل أزمته مع خالد النبوي.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 11:42 م
خالد النبوى
خالد النبوى
أيمن سيد
قال المنتج الفني جمال العدل إنه يتمنى التعاون مع أمير كرارة، لافتا إلى أن عمرو يوسف وياسر جلال كان أدائهما رائعا للغاية رمضان الماضي.

وأضاف فى حواره لبرنامج "تحت السيطرة" أنه قرر مقاطعة التعامل مع الفنان خالد النبوي لأنه قام بتصرف لا يليق، مشيرا إلى أن النبوى مفيد بالتسويق ولكن مسلسل واحة الغروب كان تم تسويقه قبل التعاقد معه ومع الفنانة منة شلبى.

وتابع: أنه فى أحد المشاهد له سقط من الحصان وطلب عدم استكمال التصوير ولكنه فهم أن كل هذا الأمر بسبب أزمة اسمه على تتر المسلسل.

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