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ديني

مرصد الأزهر: ألماني يعتدي على سيدة محجبة في برلين

الخميس 21/مارس/2019 - 11:46 م
محطة قطارات مدينة
محطة قطارات مدينة «نويكولن»
محمد شحتة
اعتدى رجل ألماني على سيدة محجبة تبلغ من العمر 41 عامًا، في محطة قطارات مدينة «نويكولن» بالعاصمة الألمانية «برلين».

كشفت التقارير عن تعمُّد المتهم ضرب السيدة التي كان يظهر عليها الحمل بقبضة يده على منطقة البطن، بعد أن وجَّه لها وسيدة برفقتها اتهاماتٍ وشتائمَ عنصرية بسبب ارتدائهما الحجاب.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن هذا الشخص قام بترويع السيدتين وأطفالهما؛ حيث جعل كلبه يمر بالقرب منهم، كما حاول أن يعتدي على السيدة الثانية بالضرب، ثم لاذ بالفرار.

من جانبه استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تلك الواقعة ومثيلاتها، موضحًا أنها تأتى في سياق ازياد ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في ألمانيا، والتي حذر منها المرصد في كثير من المرات، والتي كانت سببًا رئيسيًّا في حادث نيوزيلاندا الإرهابي.

وشدد المرصد على ضرورة احترام معتقدات الآخر، وحرية ممارسته لشعائر دينه كما ينص على ذلك دستور ألمانيا، مؤكدًا على ثقته في الشرطة الألمانية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه المواقف.

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