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منوعات

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ولادة طفل سوبر مان

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:02 ص
الطفل السوبر مان
الطفل السوبر مان
محمد علي
كشفت صورة مدهشة التقطها والد فخور بطفله، اللحظة التي سحب فيها الأطباء ابنه الرضيع من أمه، معتبرًا إياه كالبطل الشهير سوبرمان بعد ثوانٍ من وصوله للعالم، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وولد الطفل هاري عبر عملية قيصرية مخططة بعد 40 أسبوعًا وأربعة أيام بسبب حجمه الكبير، ووزنه الذي وصل أربعة كيلوجرامات عند الولادة، علاوة على وضع يد الطفل الذي كان يشبه حركة سوبرمان حين ولادته، بقبضته المرفوعة في الهواء مثل البطل الخارق.

وشارك الأب صورة ابنه معتبرا أن ولادته تعد ولادة لسوبرمان الصغير، كما شاركتها أيضا والدته بيري جيسيكا من نيو ساوث ويلز.

وقال الأبوان "لقد كانت تجربة سريالية، ورؤية هاري يولد ونرى وجهه لأول مرة شيء لا يوصف".

ويعيش الطفل هاري الذي كبر الآن وأصبح في عمر 5 سنوات مع والديه بحالة طبيعية، ولم يتم الكشف عن الصور إلا مؤخرًا، وهو ما أدى إلى انتشار الصورة بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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