هولندا تكتسح روسيا البيضاء برباعية.. وبلجيكا تعبر بهدف هازارد في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب هولندا فوزا كاسحا على ضيفه منتخب روسيا البيضاء برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الخميس على ملعب "فينورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020.



افتتح ممفيس ديباى لاعب ليون الفرنسي أهداف منتخب هولندا بعد مرور 50 ثانية فقط على بداية المباراة، وأضاف جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول ثانٍ أهداف المنتخب الهولندى فى الدقيقة 21 من زمن اللقاء.



وفى الشوط الثانى أضاف ممفيس ديباى ثالث أهداف المنتخب الهولندى فى الدقيقة 55 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.



واختتم فان ديك مدافع ليفربول رباعية منتخب الطواحين فى الدقيقة 86 من زمن المباراة من ضربة رأسية.



وتصدر المنتخب الهولندى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ايرلندا الشمالية، ولكن منتخب الطواحين يتفوق بفارق الأهداف.



وفي مباراة أخري حقق المنتخب البلجيكي فوزا غاليا على نظيره الروسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "الملك بودوان" فى العاصمة "بروكسل".



بهذه النتيجة، يحصد المنتخب البلجيكى نقاطه الثلاث الأولى فى التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، ويتقاسم صدارة المجموعة التاسعة مع منتخب قبرص وكازاخستان اللذان حققا الفوز على سان مارينو واسكتلندا فى نفس الجولة.



وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالآتي:



مقدونيا 2 - 1 لاتفيا



سلوفاكيا 2 - 0 المجر



النمسا 0 - 1 بولندا



كرواتيا 2 - 1 أذربيجان



ايرلندا الشمالية 2 - 0 إستونيا