ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الأثار:المتحف المصرى الكبير هديتنا للعالم.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:27 ص
وزير الأثار خالد
وزير الأثار خالد العنانى
حمزة شعيب
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف الكبير سيكون من أفضل متاحف العالم، وسيعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وسيحتوي المتحف على عروض غير مسبوقة.

وأشار «العناني»، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن هدف معرض «توت عنخ آمون» معنوي وليس مادي، كاشفا أنه لم يتم مشاركة «كرسي العرش والتابوت والقناع» لتوت عنخ آمون لترغيب السائحين للتوجه لمصر، لافتا إلى أنه تم نقل 47 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن المتحف سيحتوي على عروض غير مسبوقة، للترويج على الحضارة المصرية، مؤكدًا أن قطاع الآثار يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة، حيث أنهم يعملون على مستوى أكثر من مشروع فى وقت واحد.

ونوه إلى أن الشعب المصري فخور بحضارته، والدولة تنفق الكثير من الأموال للاهتمام بهذه الحضارة، والمتحف المصري الكبير هيدية مصر للبشرية والعالم، لافتًا إلى أن هذا المتحف سيكلف مصر مليار دولار.

ترشيحاتنا

حريق في محيط المركز الإسلامي وسط مدينة نيويورك.. فيديو

فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

حقائق لن تصدقها عن متلازمة داون في يومها العالمي

ننشر تعليمات السلطات السعودية خلال أداء مناسك العمرة

هانى شاكر يعلق على قرار وقف شيرين عبد الوهاب وإحالتها للتحقيق.. فيديو

رفع آذان الجمعة والخطبة بحضور رئيس وزراء نيوزيلندا.. بث مباشر

17 سنة سجن لـ 3 أشخاص عرضوا مباريات الدوري الإنجليزي على الإنترنت

الغائبون عن مباراة الأهلي والزمالك.. أبرزهم سليمان ومدرب الزمالك

إيقاف تصاريح سير التوك توك.. ودراسة فتح تراخيص الأجرة لسيارات ڨان 7 ركاب

أرنولد شوارزينجر يفتح النار على ترامب.. تصريحاته مخجلة تمثل عارًا لأمريكا

لن تصدق.. كوب عصير برتقال يوميًا يقيك من هذا المرض

اعتقال أخطر ملكة جمال في العالم.. إرهابية نازية موالية لـ هتلر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي
برلماني: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب حول المراهنات الممنوعة قانونا.. فيديو
حافظ: عدم انتظام مباريات دوري القسم الثاني أثر بشكل كبير على اللاعبين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟