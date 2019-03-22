وزير الأثار:المتحف المصرى الكبير هديتنا للعالم.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف الكبير سيكون من أفضل متاحف العالم، وسيعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وسيحتوي المتحف على عروض غير مسبوقة.



وأشار «العناني»، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن هدف معرض «توت عنخ آمون» معنوي وليس مادي، كاشفا أنه لم يتم مشاركة «كرسي العرش والتابوت والقناع» لتوت عنخ آمون لترغيب السائحين للتوجه لمصر، لافتا إلى أنه تم نقل 47 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير.



وأشار إلى أن المتحف سيحتوي على عروض غير مسبوقة، للترويج على الحضارة المصرية، مؤكدًا أن قطاع الآثار يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة، حيث أنهم يعملون على مستوى أكثر من مشروع فى وقت واحد.



ونوه إلى أن الشعب المصري فخور بحضارته، والدولة تنفق الكثير من الأموال للاهتمام بهذه الحضارة، والمتحف المصري الكبير هيدية مصر للبشرية والعالم، لافتًا إلى أن هذا المتحف سيكلف مصر مليار دولار.



