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محافظات

حل مشكلة بحيرة قارون وتشغيل مصانع النسيج والأدوية.. هذا ما يطلبه أهالي الفيوم من رئيس الوزراء

السبت 23/مارس/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
يترقب أهالي محافظة الفيوم زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، والتى تأجلت أكثر من مرة، وذلك لعرض عدة مطالب.

يقول أحمد سيد معلم ثانوى من مركز يوسف الصديق: إن أهالي مركز يوسف الصديق يحلمون بدخول المستشفى المركزي الخدمة، معتبرين أن المبنى المنشأ على مساحة 4500 مترمربع تسبب في إهدار 10 ملايين جنيه دون فائدة للأهالى ومبنى المستشفى مهجورا منذ أكثر من 10 سنوات.

ويطالب الأهالى رئيس مجلس الوزراء بتشغيل المستشفى، خاصة أن المركز يعانى من قصور شديد فى الخدمة الصحية.

وتطالب ليلى محمود مهندسة زراعية من الدكتور مصطقى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النظر بعين العطف لبحيرة قارون المنهارة، والتى لا يوجد بها سمكة واحدة، مما أدى الى هجرة أكثر من 4 آلاف صياد كانوا يعتمدون على مهنة الصيد بالبحيرة، إلى العمل فى محافظات أسوان ودمياط والسويس والإسكندرية بحثا عن الرزق، بعد أن تشردوا بسبب انهيار الثروة السمكية ببحيرة قارون، التى بحاجة ماسة لتدخل رئيس مجلس الوزراء.

كما يطالب حمدى أبو طالب مدير عام سابق بالجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة الفيوم، من رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من استكمال بناء مستشفى الفيوم العام الجديدة بمدينة دمو، والتى تم حفر الاساسات بها منذ عامين، خاصة أن محافظة الفيوم تعانى من صغر مبنى مستشفى الفيوم العام الحالى وضعف الامكانيات به لخدمة الحالات المتزايدة من المرضى والحوادث، وعدم وجود أقسام متخصصة للعلاج مثل قسم للامراض النفسية والحروق والمخ والأعصاب.

كما يطالب أحمد شوقى طالب جامعى بإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج المقام على مساحة 22 فدانا بقرية العزب مركز الفيوم، والذى كان يعمل به أكثر من 5 آلاف عامل.

بالإضافة أيضا الى إعادة تشغيل مصنع تعبئة الأدوية الملحق بمستشفى الفيوم العام، والذى كان يمد جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بالأدوية والمراهم، وأغلق فجأة ودون أى أسباب.
حل مشكلة بحيرة قارون وتشغيل مصانع النسيج والأدوية.. هذا ما يطلبه أهالي الفيوم من رئيس الوزراء
حل مشكلة بحيرة قارون وتشغيل مصانع النسيج والأدوية.. هذا ما يطلبه أهالي الفيوم من رئيس الوزراء
حل مشكلة بحيرة قارون وتشغيل مصانع النسيج والأدوية.. هذا ما يطلبه أهالي الفيوم من رئيس الوزراء

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