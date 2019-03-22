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حوادث

سقوط أحد مرتكبى واقعة سرقة شقة بمصر الجديدة

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
محمد صبرى
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط أحد مرتكبى واقعة محاولة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وتبلغ لقسم مصر الجديدة من صاحبة مكتب لبيع قطع غيار السيارات - مقيمة بميدان الإسماعيلية دائرة القسم - قررت باكتشافه كسر باب شقتها، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين وجود آثار لمحاولة فتح خزينة حديدية موضوعة بغرفة النوم وعدم وجود مسروقات .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين تم ضبط أحدهم .

وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث وقرر أنه كان يعمل لدى المُبلغة منذ عام فخطط لسرقتها بالاستعانة مع الهاربين وعقب دخولهم الشقة ومحاولتهم فتح الخزينة ولضيق الوقت وعلمه باقتراب ميعاد عودة نجلى المبلغة من المدرسة لم يتمكنوا من السرقة وقاموا بالهرب.

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