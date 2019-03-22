ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران بسبب برامجها الصاروخية

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:42 م
برنامج إيران الصاروخي
برنامج إيران الصاروخي
أحمد سيف
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من العقوبات على نظام الملالي، نظرا لبرامجه الصاروخية، وفقا لما ذكره مسئول في الإدارة الأمريكية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قول مسؤول، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن تلك العقوبات تشمل 14 فردا و17 كيانا إيرانيا، حيث أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، أن 14 فردا و17 كيانا خاضعين للعقوبات، التي تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، لافتا إلى أن هؤلاء مرتبطين بوحدة تابعة للحرس الثوري وتسمي SPND.

وكانت الولايات المتحدة حذرت من نشاطات إيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن 2231، كما حذرت من أن برنامج إيران الصاروخي هو مفتاح لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة كما يزيد من خطر سباق للتسلح بالمنطقة .

وطالبت بأن توقف إيران النشاطات المتعلقة بصواريخها الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية وكذلك وقف نشر الصواريخ وتكنولوجياتها إلى المجموعات الإرهابية وغيرها من الجماعات من غير الدول.

تأتي تلك العقوبات، بعدما فرضت واشنطن عقوبات سابقة في نوفمبر بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست. وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا

التفاصيل الكاملة لأزمة مدينة الأزهر بأسيوط وحقيقة اختطاف طالبة

قبل القمة 117 .. جنش لا يخسر أمام الأهلي.. كلمة السر في فوز الزمالك

ترامب يعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في هذا التوقيت

فيديوجراف | أول جمعة مذاعة في نيوزيلندا.. كأنك في دولة عربية

في اليوم العالمي للماء.. اكتشف تأثيره على صحة الكلى

السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

السفريات تثير أزمة بين الحكام وعصام عبدالفتاح

أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

وزير الأوقاف يحذر من مقولة يرددها العامة.. فيديو

مصر تدين حادث إطلاق نار في هولندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

الشباب والرياضة تشيد بإنجاز أبطال الأولمبياد الخاص..صور

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

فيديو

في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز مقبرة توت عنخ آمون في باريس
أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو
أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو
فيديوجراف | أول جمعة مذاعة في نيوزيلندا.. كأنك في دولة عربية
أصالة: حفلتي مع عبادي الجوهر تصنع تاريخ ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟