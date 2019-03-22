عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران بسبب برامجها الصاروخية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من العقوبات على نظام الملالي، نظرا لبرامجه الصاروخية، وفقا لما ذكره مسئول في الإدارة الأمريكية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قول مسؤول، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن تلك العقوبات تشمل 14 فردا و17 كيانا إيرانيا، حيث أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، أن 14 فردا و17 كيانا خاضعين للعقوبات، التي تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، لافتا إلى أن هؤلاء مرتبطين بوحدة تابعة للحرس الثوري وتسمي SPND.



وكانت الولايات المتحدة حذرت من نشاطات إيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن 2231، كما حذرت من أن برنامج إيران الصاروخي هو مفتاح لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة كما يزيد من خطر سباق للتسلح بالمنطقة .



وطالبت بأن توقف إيران النشاطات المتعلقة بصواريخها الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية وكذلك وقف نشر الصواريخ وتكنولوجياتها إلى المجموعات الإرهابية وغيرها من الجماعات من غير الدول.



تأتي تلك العقوبات، بعدما فرضت واشنطن عقوبات سابقة في نوفمبر بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست. وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.