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حاسبات عين شمس تحرز تقدما ملحوظا في تصنيف QS العالمي

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:38 م
حاسبات عين شمس تحرز
حاسبات عين شمس تحرز تقدما ملحوظا في تصنيف QS العالمي
عمرو ممدوح
أحرزت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، تقدمًا ملحوظًا في تصنيف QS العالمي، حيث تقدمت فى مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات لتحتل الترتيب من ٤٥٠:٤٠١ على مستوى العالم.

وتسلمت أ. د. نجوى بدر عميد الكلية شهادة معتمدة من منظمة QS العالمية في احتفالية كبرى أقامتها الجامعة بحضور أ. د. آشون فرنانديز المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على ملف التصنيف العالمي للجامعة و أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و أ. د. هبه شاهين مدير المركز الإعلامي بالجامعة وأ. د. رانيا صلاح مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة والسيدة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة.

كما قام أ. د. عبد الوهاب عزت بتكريم أ. د. آشون فيرنانديز.

يذكر أن جامعة عين شمس نجحت في التقدم في ٩ مجالات في هذا التصنيف العالمي الهام.

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