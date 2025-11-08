قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
فيديو جراف

بعد سقوط ضحايا بالبحيرة.. كيف يتسبب البرق في وفاة الإنسان؟| فيديوجراف

مروج حسني

شهدت عدة مناطق في مصر موجة من الطقس السيئ المصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل بمحافظة البحيرة نتيجة صاعقة برق.

وأوضح أطباء متخصصون لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن البرق قد يؤدي إلى الوفاة الفورية بسبب توقف القلب والتنفس جراء مرور تيار كهربائي قوي عبر الجسم.

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن الصاعقة قد تسبب اضطراباً في نظم القلب مثل الرجفان أو التسرع البطيني، بينما أكد الدكتور أحمد شبانة أن تأثير البرق يشبه الصعق الكهربائي المباشر.

من جانبها، حذّرت هيئة الأرصاد المواطنين من الاقتراب من الأجسام المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.facebook.com/share/r/16jC4zVzdi/?mibextid=wwXIfr

رينو
تويوتا
تويوتا
تغيير الزيت
