بعد سقوط ضحايا بالبحيرة.. كيف يتسبب البرق في وفاة الإنسان؟| فيديوجراف

شهدت عدة مناطق في مصر موجة من الطقس السيئ المصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل بمحافظة البحيرة نتيجة صاعقة برق.

وأوضح أطباء متخصصون لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن البرق قد يؤدي إلى الوفاة الفورية بسبب توقف القلب والتنفس جراء مرور تيار كهربائي قوي عبر الجسم.

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن الصاعقة قد تسبب اضطراباً في نظم القلب مثل الرجفان أو التسرع البطيني، بينما أكد الدكتور أحمد شبانة أن تأثير البرق يشبه الصعق الكهربائي المباشر.

من جانبها، حذّرت هيئة الأرصاد المواطنين من الاقتراب من الأجسام المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

