آثاره الجانبية قاتلة .. ألمانيا تحذر من منشط جنسي خطير

حذّر مكتب الفحص الإقليمي في كوبلنتس، غربي ألمانيا، من دواء منشط جنسي يُباع عبر الإنترنت باسم "بلاك هورس".

وأفاد المكتب في بيان أن "المنتج خطير للغاية لعدم إبلاغ المشترين بمحتواه من مادة تادالافيل التي قد تسبب آثارًا جانبية كالصداع، والدوخة، واضطرابات الهضم، ومشاكل في الرؤية".

وأوضح المكتب أن تادالافيل دواء لا يُصرف في ألمانيا إلا بوصفة طبية، ويُستخدم تحت إشراف طبي لعلاج ضعف الانتصاب. وأضاف أن "تناوله مع بعض أدوية القلب قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية تهدد الحياة".

واكتشفت الجمارك الألمانية المنتج خلال عمليات تفتيش في الخريف، وتبين أن نسبة تادالافيل فيه تتجاوز الحد الأقصى المسموح به يوميًا بنسبة 400%.

