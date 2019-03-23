والد الطفل رامي المصري يروي تفاصيل إنقاذ إبنه لـ51 طالبا إيطالبا من الخطف

قال خالد شحاتة، والد رامي الطفل المصري الذي أحبط محاولة اختطاف51 طالبا في إيطاليا، إن ما فعله نجله عمل يفتخر به الجميع والعالم بأكمله، متابعا :"من يوم ما أبني أنقذ الأطفال وأنا بقالى يومين منمتش من اللقاءات التلفزيونية والأحاديث الصحفية بسبب إعجاب الإيطاليين الشديد برامي لما رجع المدرسة كان كل الأهالي بيحضنوه"



وأضاف "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن وزير الداخلية قدم طلب لإعطاء رامي الجنسية الإيطالية، موضحًا أن يوم الأثنين المقبل سيشهد لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية بروما.



وروى والد الطفل، ما جرى مع ابنه وزملائه وكيف قام نجله بالاتصال بالشرطة لإنقاذ الأطفال، موضحًا أنه تلقى اتصال هاتفي من نجله يفيد بأن سائق حافلة المدرسة، قام باختطاف الأطفال وتهديدهم بإشعال الحافلة بعدما استولى على كافة الهواتف المحمولة التي كانت مع الأطفال ولكن نجله نجح في أن يخبئ هاتفه، وقام بالاتصال بالشرطة التي أخذت استغاثته على محمل الهزار في بداية الأمر.



وأشار إلى أنه بعد أن قام نجله بالاتصال به أبلغ كافة الأجهزة الأمنية التي قامت بمطاردة سائق الحافلة التي كانت تقل الأطفال بعد تغير مسارها ولكن مركز الشرطة بالمدينة قام بتعطيل الحافلة.



وأكمل :"أن قائد الشرطة أصر على إنقاذ الأطفال بالرغم من مقتل مساعديه دهسًا أمامه، ولكنه استطاع وقف الحافلة وإخراج الأطفال لتنفجر بعد خروج الأطفال مباشرة"