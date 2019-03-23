دونالد توسك: مصير بريكست لا يزال في يد البريطانيين

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم ، إن مصير "بريكست" لا يزال في يد البريطانيين بعد موافقة القادة الأوروبيين على تأجيل تاريخ المغادرة.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم عن توسك قوله: إن كل شيء محتمل" حتى يوم 12 أبريل المقبل بما في ذلك احتمالية تأجيل أطول أو إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "بريكست".



وأضاف توسك أنه "سعيد حقًا" بالقرار الجماعي لقادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 بتمديد أجل المادة 50، الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن " ذلك يعني أن كل شيء محتمل حتى 12 أبريل، سواء صفقة، تمديد طويل إذا ما قررت المملكة المتحدة إعادة التفكير في استراتيجيتها، أو إلغاء المادة 50".



وأكد توسك أن قادة الاتحاد الأوروبي "مستعدون للأسوأ، لكننا نأمل الأفضل، فكما تعلمون الأمل هو آخر ما يموت".