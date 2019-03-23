أول تعليق من محامي ترامب بعد انتهاء تقرير مولر

أعرب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودولف جولياني، عن سعادته من انتهاء المحقق الخاص روبرت مولر من تحقيقاته في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان أصدره محامي الرئيس: "يسعدنا أن مكتب المدعي العام الخاص مولر أحال تقريره إلى المدعي العام ويليام بار وفقا للتعليمات".



وأكد جولياني أن المدعي العام بار سيحدد الخطوات المقبلة.



وأنهى المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، تحقيقا يتعلق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسلّم تقريرا نهائيا إلى المدعي العام الأمريكي وليام بار.