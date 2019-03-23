الاصطدام مهدد بالتوقف بسبب نسب المشاهدة

تدرس الشركة المنتجة للمسلسل التركى إصطدام وقف إنتاج حلقات جديدة من العمل الذى يتم عرضه حاليًا، وذلك بسبب ضعف نسب المشاهدة ، ومن المقرر ان يتم حسم الأمر خلال الأيام القادمة .



مسلسل الاصطدام تدور أحداثه فى من الاثارة والتشويق، حادث تصادم بين أربعة سيارات، الا ان التحقيق يثبت أن هناك أشياء يجمع بين أصحاب السيارات الأربعة.



العمل من بطولة كيفانش تاتليتوغ وإلتشين سانجو والبيران دوماز وميليسا أسلي باموق و أونور صايلاك و مصطفى أوغلو و روجدا دميرير.

