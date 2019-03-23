سميرة عبد العزيز: هذا ما تعلمته من زوجى محفوظ عبد الرحمن فنيًا

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها لا تكتفي بقراءة دورها فقط في الأعمال الفنية التى تشارك فى بطولتها ، بل تسعى إلى قراءة السيناريو كاملًا ، حتى تتعرف على الرسالة التي يبعث يريد العمل توصليها إلى المشاهد .
وأضافت "سميرة عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "إن الفن بالنسبة لها رسالة في المقام الأول ، وهو ما تعلمته من زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن".
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز هو فيلم "حجود قلب"، والذى يناقش قضية عقوق الأبناء.
وأضافت "سميرة عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "إن الفن بالنسبة لها رسالة في المقام الأول ، وهو ما تعلمته من زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن".
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز هو فيلم "حجود قلب"، والذى يناقش قضية عقوق الأبناء.