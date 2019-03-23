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فن

سميرة عبد العزيز: هذا ما تعلمته من زوجى محفوظ عبد الرحمن فنيًا

السبت 23/مارس/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها لا تكتفي بقراءة دورها فقط في الأعمال الفنية التى تشارك فى بطولتها ، بل تسعى إلى قراءة السيناريو كاملًا ، حتى تتعرف على الرسالة التي يبعث يريد العمل توصليها إلى المشاهد .

وأضافت "سميرة عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "إن الفن بالنسبة لها رسالة في المقام الأول ، وهو ما تعلمته من زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز هو فيلم "حجود قلب"، والذى يناقش قضية عقوق الأبناء.

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