سميرة عبد العزيز: هذا ما تعلمته من زوجى محفوظ عبد الرحمن فنيًا

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها لا تكتفي بقراءة دورها فقط في الأعمال الفنية التى تشارك فى بطولتها ، بل تسعى إلى قراءة السيناريو كاملًا ، حتى تتعرف على الرسالة التي يبعث يريد العمل توصليها إلى المشاهد .



وأضافت "سميرة عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "إن الفن بالنسبة لها رسالة في المقام الأول ، وهو ما تعلمته من زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز هو فيلم "حجود قلب"، والذى يناقش قضية عقوق الأبناء.