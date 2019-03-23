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برلمان

حزب الحرية: الجولان سورية ونرفض أى قرارات تتنافى مع الشرعية الدولية

السبت 23/مارس/2019 - 11:04 ص
الجولان
الجولان
ماجدة بدوى
أكد حزب الحرية المصري دعمه الكامل للدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها في موقفها القوى الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١، بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واعتباره لاغيا وليست له أي شرعية دولية.

وشدد الحزب فى بيان له برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، على رفضه وبشكل قاطع أي قرارات أو تصريحات تتنافى مع القرارات الدولية الأممية السابق ذكرها.

وطالب المجتمع الدولي بالتعاون البناء من أجل احترام قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذى يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على إحلال الأمن والسلم والتعايش الآمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة.

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