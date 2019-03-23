ضبط تمثال فرعونى بحوزة مدرس بطريق أسيوط الغربى

تمكنت خدمة تأمين نقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز أطسا بالفيوم تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم من ضبط سيارة ماركة كيا سيراتو قيادة، ملك أحمد. ع 39 مدرس ومقيم 38 مساكن أرض المولد قسم ثان المنيا، وبرفقته رأفت . م سن 39 صاحب مكتب توريد ملابس ومقيم بحى الزيتون بالقاهرة وبحوزتهما تمثال حجرى بنى اللون عليه نقوش فرعونية على شكل جسم إنسان ورأس طائر إرتفاعه (45) سم مثبت على قاعدة مستطيلة 7 سم فى 20 سم يشتبه فى أثريته.





وبمواجهة المتهمين أقرا بملكيتهما للتمثال المضبوط بقصد الاتجار بالقطع الأثرية.



