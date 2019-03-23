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حوادث

ضبط تمثال فرعونى بحوزة مدرس بطريق أسيوط الغربى

السبت 23/مارس/2019 - 12:42 م
تمثال فرعونى - ارشيفيه
تمثال فرعونى - ارشيفيه
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت خدمة تأمين نقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز أطسا بالفيوم تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم من ضبط سيارة ماركة كيا سيراتو قيادة، ملك أحمد. ع 39 مدرس ومقيم 38 مساكن أرض المولد قسم ثان المنيا، وبرفقته رأفت . م سن 39 صاحب مكتب توريد ملابس ومقيم بحى الزيتون بالقاهرة وبحوزتهما تمثال حجرى بنى اللون عليه نقوش فرعونية على شكل جسم إنسان ورأس طائر إرتفاعه (45) سم مثبت على قاعدة مستطيلة 7 سم فى 20 سم يشتبه فى أثريته.

وبمواجهة المتهمين أقرا بملكيتهما للتمثال المضبوط بقصد الاتجار بالقطع الأثرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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