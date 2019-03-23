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محافظات

وزيرا الري والشباب يشاركان في احتفالات اليوم العالمي للمياه بالقناطر الخيرية

السبت 23/مارس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسفير الاتحاد الأوروبي الى القناطر الخيرية، للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

ويتضمن الاحتفال إلقاء وزيري الشباب والرياضة والموارد المائية وسفير الاتحاد الأوروبي ومحافظ القليوبية، كل منهم كلمة، كما يقوم ذوي القدرات الخاصة بتقديم فقرة فنية وتعزف فرق فنية أغاني شعبية وتراثية، كما يقوم الضيوف بتفقد معرض الثورة والذي يتم عرض فيه لوحات فنية وطنية لطلبة المدارس.

يذكر أن اليوم العالمي للمياه يتم الاحتفال به للمرة ٢٦ علي التوالي ويأتي الاحتفال هذا العام بعنوان "الطبيعة من أجل المياه" في محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" في التصدي لتحديات المياه.
وزيرا الري والشباب يشاركان في احتفالات اليوم العالمي للمياه بالقناطر الخيرية
وزيرا الري والشباب يشاركان في احتفالات اليوم العالمي للمياه بالقناطر الخيرية
وزيرا الري والشباب يشاركان في احتفالات اليوم العالمي للمياه بالقناطر الخيرية

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