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فن

خالد سليم مع زوجته فى إجازة ببيروت بعد الأزمة الصحية الأخيرة

السبت 23/مارس/2019 - 05:17 م
خالد سليم وزوجته
خالد سليم وزوجته
محمد نبيـل
حرص الفنان خالد سليم على اخذ قسط من الراحة بعد أزمته الصحية الأخيرة والذى نقل خلالها إلى أـحد المستشفيات ، حيث يتواجد فى العاصمة اللبنانية بيروت بصحبة زوجته، على أن يعود يوم الإثنين المقبل.

خالد يحل ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" مع الإذاعية فاطمة مصطفى يوم الثلاثاء من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة مساء على الراديو 9090.

كما يتطرق خلال الحلقة إلى أغنية "لسه كبير" التى طرحها على موقع يوتيوب الشهر الماضى، وتمكنت من تحقيق نجاح كبير ظهر فى حجم مشاهدات الأغنية.

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