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حوادث

بالأسماء.. إصابة 11 شرطيا في انقلاب سيارة شرطة ببني سويف

السبت 23/مارس/2019 - 08:03 م
انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة
محمد عبد الحليم
أصيب 11 شرطيًا، وقع مساء اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة «بوكس» أمام قرية إهناسيا الخضراء، بالطريق الزراعي «إهناسيا ـ بني سويف» غربي المحافظة، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف النموذجي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة ببني سويف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة «بوكس» تابعة لمركز شرطة إهناسيا، أمام قرية «النويرة» بالطريق الزراعي «إهناسيا ـ بني سويف» غربي المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شرطيًا، نقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف النموذجي، هم: عاطف حجازي حسن، 55 سنة، أمين شرطة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وأحمد يونس عبدالله 50 سنة، أمين شرطة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع ونورالدين محمد عبدالحفيظ،42 سنة، أمين شرطة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر ومحمد عبدالحميد محمود، 40 سنة، أمين شرطة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وحامد سيد عويس، 40 سنة، رقيب شرطة، مصابًا بجروح وسحجات،

وأصيب كل من: جابر عبدالرحمن محمد، 57 عسكري، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وشعبان عبدالعليم عبدالجواد، 49 سنة، غفير نظامي، مصابًا بجروح وسحجات وجمال عيد حسنين، 49 سنة، أمين شرطة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وحسن نادى حسن محمد، 45 سنة، أمين شرطة، مصابًا بكدمات متفرقة ومحمد أحمد محمد حسن، 32 سنة، عسكري، مصابًا بخلع بالكتف الأيمن ومجدى عبدالستار محمد، 42 سنة، عسكري، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالحادث.

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