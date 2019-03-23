أحمد موسى يطالب الأعلى للإعلام بإغلاق مكتب بي بي سي في مصر.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بإغلاق مكتب قناة بي بي سي في مصر.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" بريطانيا وامريكا أغلقت مكتب قناة روسيا اليوم لانهم أذاعوا تقارير اعتبرتها بريطانيا تمس بالأمن القومي البريطاني".



وتابع:" قناة بي بي سي تحرض بشكل واضح عن الإرهاب في مصر، وهو ده إعلام العار، وتلك القناة تعمل بشكل علني ضد مصر، وكان الرئيس جمال عبد الناصر محقا عندما تحدث عن تآمر قناة بي بي سي".

