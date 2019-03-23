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تعليم

محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

السبت 23/مارس/2019 - 09:45 م
صدى البلد
همت الحسينى
اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم السبت، جدول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة.

وأوضح على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تبدأ في الفترة من 30 أبريل وحتى 16 مايو لجميع المراحل التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على حرص العاملين بالمديرية على الالتزام بالجدول الذي تم اعتماده، مضيفا أنه تم الوضع في الاعتبار أن الأيام الخاصة بأعياد الأخوة المسيحيين وعيد العمال ليست فيها امتحانات .


من جانبه شدد محافظ الدقهلية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير الجو الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وخروج الامتحانات في الشكل المناسب لنجاح العملية التعليمية ،مشددا على تيسير عملية الامتحانات أمام الطلاب مع ضرورة الالتزام بكافة المعايير المتعلقة بها.

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