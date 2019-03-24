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تعليم

جامعة Msa تعلن عن برنامجها الدراسي بلندن صيف 2019

الأحد 24/مارس/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم والآداب MSA عن برنامجها الدراسي للطلاب بجامعة University of Greenwich بالمملكة المتحدة بصيف 2019 .

وحددت الجامعة 6 تخصصات للدراسة فى برنامجها الدراسي بصيف 2019 بلندن وهم " التكنولوجيا الاحيائية - علوم الحاسوب - الهندسة والهندسة المعمارية - الكهربائي والصناعي – الإدارة - الصيدلة "، كما أن الموعد النهائي للتسجيل في إحدى هذه التخصصات هو 28 مارس القادم .

وأوضحت الجامعة أنه بعد تسجيل الطالب، سيتم إجراء مقابلات مع رئيس إدارة الجودة داخل الجامعة في 7 أبريل القادم، على أن يكون السفر إلى المملكة المتحدة خلال نهاية يوليو - وأوائل أغسطس 2019.

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