استشاري نفسي: 80% من المدمنين يعودون للتعاطي بعد انتهاء العلاج

قال الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي، إن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير علي كفاءة العمل، نظرا لما يقوم به الموظف المتعاطي من أخطاء كثيرة، والتي تسبب الكثير من الضرر والعرقلة داخل محيطه الوظيفي.



أشار "مدني" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي قناة "سي بي سي"، إلى أن التشريع الخاص بالتحليل للموظفين يعد طريقة جديدة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، موضحا أن محاربة المخدرات في عهود سابقة كانت تعتمد علي سد المنافذ والثغرات التي تأتي منها، من خلال القبض علي تاجري ومروجي المخدرات.



وتابع: أن الدولة تحاول محاربة المخدرات بطريقة جديدة تعتمد علي ابعاد المستهلك عن شرائها، والإقلاع عنها خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون.



لفت إلى أن ذلك التشريع يحمي متعاطي المخدرات من الوقوع في دائرة الإدمان، و التي تتقلص فيها فرص العلاج لتصل لـ20% فقط، مؤكدا أن 80% من المدمنين يرجعون للتعاطي بعد انتهاء فترة علاجهم.



