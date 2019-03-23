ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

استشاري نفسي: 80% من المدمنين يعودون للتعاطي بعد انتهاء العلاج

السبت 23/مارس/2019 - 11:54 م
المخدرات
المخدرات
خالد محيي الدين
قال الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي، إن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير علي كفاءة العمل، نظرا لما يقوم به الموظف المتعاطي من أخطاء كثيرة، والتي تسبب الكثير من الضرر والعرقلة داخل محيطه الوظيفي.

أشار "مدني" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي قناة "سي بي سي"، إلى أن التشريع الخاص بالتحليل للموظفين يعد طريقة جديدة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، موضحا أن محاربة المخدرات في عهود سابقة كانت تعتمد علي سد المنافذ والثغرات التي تأتي منها، من خلال القبض علي تاجري ومروجي المخدرات.

وتابع: أن الدولة تحاول محاربة المخدرات بطريقة جديدة تعتمد علي ابعاد المستهلك عن شرائها، والإقلاع عنها خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون.

لفت إلى أن ذلك التشريع يحمي متعاطي المخدرات من الوقوع في دائرة الإدمان، و التي تتقلص فيها فرص العلاج لتصل لـ20% فقط، مؤكدا أن 80% من المدمنين يرجعون للتعاطي بعد انتهاء فترة علاجهم.

ترشيحاتنا

أحلى فرحة.. 16 صورة تتوج لحظات زفاف أيمن ونوران

أقام معها علاقة غير شرعية فأنجبت منه فقتلها في الغردقة.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم الأحد 24 /3 /2019 في مصر والدول العربية

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويصرخ في المشاهدين

شاهد.. هدفا مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ بطولة الأمم الأفريقية 2019 حتى الآن

مدرب طلائع الجيش يكشف عن الفريق الفائز بالدوري المصرى هذا الموسم

محمد رشاد ومي حلمي يختاران يوم السبت مرتين لإقامة حفل الزفاف

كيف تحسب الزيادة على معاشك بعد قرار الرئيس السيسي

شعبة الأدوية تحذر من انتشار قطرة عين مغشوشة في الأسواق

عمرو أديب يكشف سر تحطيم الفراعنة أنف أبو الهول.. فيديو

أول تعليق من مجلس الزمالك على قرار الإدارية العليا بصحة الجمعية العمومية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

10 صور من حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبدو تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

فيديو

أصحاب المعاشات لـ السيسي: عارفين إنك بتسابق الزمن ربنا يخليك لمصر.. فيديو
أبو العينين: صناعة السيراميك في خطر بسبب ارتفاع أسعار الغاز.. فيديو
زاهي حواس لـ عمرو أديب: آخر بردية فرعونية عثر عليها تقول الأهلي بطل الدوري
فيديوجراف: الرقابة الإدارية تضرب الفساد بيد من حديد.. وهذه حصيلة فبراير
محامٍ: قرار الرئيس بخصوص المعاشات انتصر للحق وأراح الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟