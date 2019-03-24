درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 /3 /2019 بمحافظات مصر



القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 15 21

مطروح 15 19

السلوم 12 19

سيوة 15 23

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 15 24

السويس 14 22

العريش 11 22

رفح 10 21

رأس سدر 15 22

نخل 09 22

نويبع 19 23

طابا 18 21

كاترين 07 15

الطور 16 23

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 25

الفيوم 15 22

بني سويف 14 23

المنيا 13 24

أسيوط 14 24

سوهاج 14 25

قنا 15 26

الأقصر 16 28

أسوان 17 29

أبوسمبل 20 28

الوادي الجديد 18 27

شلاتين 21 32

أبو رماد 22 34

راس حدربة 22 32

حلايب 23 29



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وتكون حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.