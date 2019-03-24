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رياضة

المنتخب الأولمبي عن استدعاء المحترفين عبر فيس بوك: إحنا في عصر السوشيال ميديا.. فيديو

الأحد 24/مارس/2019 - 12:03 ص
علاء عبد العزيز مدير
علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي مع هاني حتحوت
حسن العمدة
تحدث علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي عن تجربة اختبار المحترفين المصريين في ملاعب أوروبا ودعوتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "البعض ينتقد ولا أعرف السبب وراء ذلك".

وأضاف، أن هذه فرصة كبيرة لأبنائنا من المحترفين بالخارج، متواجدون في اسبانيا وقريبون من أغلب المحترفين.

وأكمل ، "احنا في زمن السوشيال ميديا، هنتواصل معاهم ونعرف عناوينهم ازاي غير من خلال السوشيال ميديا؟ هذه أفضل طريقة، التجربة ستثمر بنتائج جيدة للغاية".

واختتم تصريحاته ، "مجموعة المحترفين خاضوا مرانًا منفردًا اليوم تحت اشراف شوقي غريب وسيتم اختبار مجموعة أخرى غدًا".

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