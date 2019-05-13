بعد حارس الزمالك ولاعب سموحة.. إصابات قادت لاعبين إلى حتفهم داخل المستطيل الأخضر

تعرض لاعب فريق سموحة أحمد صبحي لإصابة بالغة أفقدته الوعي للحظات قليلة، في المباراة التي جمعت فريقه أمام النادي الأهلي، وانتهت بفوز الأحمر بهدف في الثواني الأخيرة من المباراة التي شهدت جدلًا تحكيميًا، وامتدت إلى الدقيقة 105 رغم احتساب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع.



وأرجع الحكم زيادة عدد الدقائق بسبب إصابة لاعب نادي سموحة الذي تلقى العلاج داخل أرضية الملعب، وأي كان فإن إصابة صبحي لم تكن جديدة، فقد تعرض حارس مرمى الزمالك في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية إلى إصابة أفقدته الوعي لدقائق.



إصابات الملاعب شكلت ولا تزال تشكل خطر على لاعبي كرة القدم، وقد سجل تاريخ كرة القدم إصابات عرضت حياة اللاعبين إلى الموت، وإصابات قادت أصحابها إلى الموت.



صدى البلد يستعرض في هذا التقرير أبرز إصابات الملاعب.



مدافع كوت ديفوار يبلع لسانه



في عام 2014، تعرض سيرجي أورير مدافع كوت ديفوار وباريس سان جيرمان لاصطدام قوي بلع على إثره لسانه قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للأفيال سريعا لإنقاذه، في المباراة التي جمعت فريقه أمام الكاميرون في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



برونو بوبان



24 مارس 2018، توفي لاعب فريق مارسوني الكرواتي إثر اصطدام كرة قوية بصدره في مباراة بالدوري الدرجة الثالثة الكرواتي وقد حاول المسعفون واللاعبون بأرض الملعب إنقاذ اللاعب لكنهم فشلوا حيث سقط مغشيًا عليه ولم يستجب لمحاولات الإفاقة.



باتريك إيكينج



كان لاعب كرة قدم كاميروني لعب لصالح نادي دينامو بوخارست الروماني، توفي إيكينغ عن عمر ناهز 26 عامًا مساء يوم الجمعة 6 مايو 2016، بنوبة قلبية بعد لحظات من نزوله إلى الملعب مع فريقه في مباراة ضمن الدوري الروماني.





أنتونيو بويرتا



تعرض لحالة إغماء في أحد مباريات فريقه إشبيلية أمام نادي خيتافي ثم توفي لاحقًا نتيجة مضاعفات تكرار توقف القلب عن العمل لفترة طويلة.