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تعليم

تكريم طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم.. صور

الخميس 16/مايو/2019 - 10:10 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب من أجل مصر، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية وهشام رجب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

أكد الدكتور خالد عطا الله أن الأنشطة الطلابية شهدت تميزًا كبيرًا على كافة المستويات مشيدًا بدور طلاب من أجل مصر خلال جميع الفعاليات التى نظمتها الجامعة خلال العام الجامعى 2018/2019 خاصة مشاركتهم الفعالة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مما يدل على نضجهم وحسهم الوطنى تجاه خدمة بلدهم بكل جد وجهد.

وأضاف أن المرحلة الجامعية هى الأساس فى بناء الشخصية وعلى كل طالب يريد التميز أن يثقل طموحه بالموهبة والتميز علميًا وثقافيًا ورياضيًا مما له عظيم الأثر فى تكوين وبناء الشخصية وخاصة خلال حياتة المهنية والعملية المقبلة.

وأشاد بدور طلاب من أجل مصر المتميز فى توعية طلاب الجامعة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتعريفهم بلجان الاستفتاء، مؤكدًا على دور الطالبات المتميز فى الأنشطة وجديتهم فى المشاركة.
تكريم طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم.. صور
تكريم طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم.. صور
تكريم طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم.. صور
تكريم طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم.. صور

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