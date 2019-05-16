أحمد عمر هاشم يكشف ما كان يدور في مجالس الرسول محمد مع صحابته

كشف الدكتور أحمد عمرو هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن ما كان يدور في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، التي يعقدها لتعليم أصحابه وابلاغهم بما نزل عليه من الوحي، وتعاليم الدين والدنيا.



وقال "هاشم" خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «أحاديث الفتنة» المذاع على فضائية «Ten» أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس العلمية مع صحابته بعد الفجر وبعد صلاة العصر، وكان يتخير الزمن الذي يكون فيه العقل منفتحا ويقظا، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد تلك المجالس لتبليغ الصحابة كل جديد من الوحي وتعليمهم الكتابة والحكمة والأحكام الشرعية.



وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب على أسئلة الصحابة، حتى أن كثيرا من الناس كانت تحرص على حضور تلك المجالس لما عرف عنها من البركة والخير والإقبال الكبير من الصحابة رضوان الله عليهم أجميعن.