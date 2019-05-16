ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد عمر هاشم يكشف ما كان يدور في مجالس الرسول محمد مع صحابته

الخميس 16/مايو/2019 - 09:50 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور أحمد عمرو هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن ما كان يدور في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، التي يعقدها لتعليم أصحابه وابلاغهم بما نزل عليه من الوحي، وتعاليم الدين والدنيا.

وقال "هاشم" خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «أحاديث الفتنة» المذاع على فضائية «Ten» أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس العلمية مع صحابته بعد الفجر وبعد صلاة العصر، وكان يتخير الزمن الذي يكون فيه العقل منفتحا ويقظا، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد تلك المجالس لتبليغ الصحابة كل جديد من الوحي وتعليمهم الكتابة والحكمة والأحكام الشرعية.

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب على أسئلة الصحابة، حتى أن كثيرا من الناس كانت تحرص على حضور تلك المجالس لما عرف عنها من البركة والخير والإقبال الكبير من الصحابة رضوان الله عليهم أجميعن.

ترشيحاتنا

مقتل 3 بريطانيين وجنوب أفريقي .. سقوط طائرة قرب مطار دبي

حل لغز الزجاج الأصفر العجيب بمقبرة توت عنخ آمون

فيديو وصور .. تفجير وتدمير 482 عبوة ناسفة وسيارة للإرهابيين واستخدام القوات الجوية .. بيان تفصيلي لـ القوات المسلحة

درجات الحرارة تتراجع.. والطقس معتدل على معظم المحافظات غدا

سمية الخشاب تبكي على الهواء.. وتوجه رسالة مؤثرة لـ ريم البارودي

تعليق ناري من سمية الخشاب على صورة شقيق طليقها.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب

من السودان للجيزة.. عاش هنا يوثق مسيرة كمال الشناوى في عالم الفن.. رفض تقبيل كاميليا فى رمضان وتزوج سرا من ناهد شريف.. ووداع في الفجر قطع علاقته مع مبارك