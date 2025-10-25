قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
علي الحجار في موعد غرامي مع زوجته| صور

علي الحجار وزوجته
علي الحجار وزوجته
يارا أمين

شارك الفنان علي الحجار، صورة رومانسية مع زوجته على حسابه الخاص بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “كنت مدي لمراتي معاد غرامي”.

وانهالت التعليقات على الصورة من متابعيه ومحبيه بالأمنيات السعيدة لكلاهما .

ومن ناحية أخرى شهدت أروقة مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية لحظة إنسانية مؤثرة، عندما لم يتمالك الفنان الكبير علي الحجار دموعه أثناء أدائه لأغنية مهداة إلى فلسطين، ضمن فقرته الغنائية في فعاليات المهرجان.

تفاعل الحضور بحرارة مع الحجار، الذي قدّم الأغنية بإحساس عالٍ وصوتٍ يحمل مشاعر الألم والفخر في آنٍ واحد، ليحوّل القاعة إلى حالة وجدانية امتزجت فيها الموسيقى بالموقف الإنساني.

وأكد الحجار في كلمته عقب الأغنية أن “القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان كل فنان عربي”، مشيرًا إلى أن الفن الحقيقي لا ينفصل عن قضايا 

وحظي الموقف بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصدق أداء الفنان وعفوية لحظته، معتبرين أن تأثره كان تعبيرًا صادقًا عن وجع كل عربي تجاه ما يعيشه الشعب الفلسطيني.

