البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع

منيت البورصة المصرية بخسائر رأسمالية للأسهم المقيدة بنحو 17.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 748.9 مليار جنيه مقابل 766 مليار جنيه.



أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 13,659.73 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.85 %. بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.9% مغلقا عند 608.98 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.9% مغلقا الفترة عند 2,159.82 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.46 % مغلقا عند 16,910.54 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 2.11 % مغلقا الفترة عند 1,546.43 نقطة.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 77.75 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.25 % خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.9 % والعرب على 6.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.0% وسجل العرب 9.5% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,187.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 36.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.